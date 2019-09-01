Цхинвал сообщил о наращивании военного присутствия Грузии на границе с Южной Осетией

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Грузия стягивает военные силы к границе с Южной Осетией (РЮО) в районе населенного пункта Уиста Знаурского района республики, где грузинская сторона ранее возвела незаконный, по мнению югоосетинских властей, блокпост. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Комитета государственной безопасности (КГБ) закавказской республики.

Ведомство сообщило, что утром 1 сентября в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) грузинская сторона сбила штатный летательный аппарат (квадрокоптер) Генеральной прокуратуры РЮО, проводивший предусмотренные законом следственные действия по уголовному делу по факту незаконного пересечения государственной границы.

"Согласно поступающей информации, причиной данного инцидента стал ввод в населенный пункт Коби Хашурского муниципалитета Грузии в ночь на 1 сентября дополнительных специальных подразделений МВД Грузии, общей численностью до 30 человек, вооруженных стрелковым оружием. Данный факт свидетельствует о том, что грузинская сторона вместо отвода своих вооруженных формирований, прекращения незаконных строительных работ и деэскалации напряженности продолжает наращивать свое присутствие на прилегающем участке государственной границы РЮО и Грузии, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности для местного югоосетинского населения", - заявили в КГБ Южной Осетии.