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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: третий шаг по сокращению ядерных обязательств будет жестче прежних

Ситуацию с ядерной сделкой прокомментировал Аббас Мусави

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Тегеран подготовил третий шаг по сокращению своих обязательств по ядерной сделке, который будет жестче прежних двух. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Третий шаг будет жестче, чем первый и второй", - цитирует Мусави телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "новый этап сокращения обязательств разработан и готов к реализации".

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран 5 сентября объявит о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры для его восстановления.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
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