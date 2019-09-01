МИД Ирана: третий шаг по сокращению ядерных обязательств будет жестче прежних

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Тегеран подготовил третий шаг по сокращению своих обязательств по ядерной сделке, который будет жестче прежних двух. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Третий шаг будет жестче, чем первый и второй", - цитирует Мусави телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "новый этап сокращения обязательств разработан и готов к реализации".

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран 5 сентября объявит о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры для его восстановления.