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Полиция задержала участников антиамериканского протеста в центре Варшавы

Колонна демонстрантов направлялась к Президентскому дворцу

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Польская полиция проводит задержания участников польского Студенческого антифашистского комитета, которые в воскресенье организовали в центре Варшавы демонстрацию против участия представителя США в мероприятиях в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Как передает корреспондент ТАСС, полиция остановила колонну участников протеста, которая направилась к Президентскому дворцу после непродолжительной демонстрации. Задержания начались из-за того, что ранее акция протестующих была запрещена мэрией. Некоторых участников стражи порядка поместили в полицейские машины.

Антиамериканская акция состоялась у памятника Копернику в нескольких десятках метров от площади Пилсудского, где в полдень состоялись главные церемонии, посвященные памятной дате, с участием гостей из 40 стран, в том числе президента и канцлера ФРГ, а также вице-президента США Майкла Пенса. К протесту присоединились несколько десятков человек с плакатами "Нет - войне, нет - фашизму, нет - концлагерям", "Польша против фашизма!", "Прочь, вице-Трамп".

"Наша акция направлена против приглашения [президента США Дональда] Трампа и вице-Трампа (Майкла Пенса - прим. ТАСС). Власти Польши плюют в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить их память", - заявили участники митинга. По их мнению, представители американской администрации не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как США не соблюдают права человека.

Теги
СШАПольшаТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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