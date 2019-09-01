Пенс: США продолжат оказывать поддержку Украине

ТАСС, 1 сентября. Вице-президент США Майкл Пенс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, куда прибыл для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters. ​​​По итогам встречи с украинским лидером, указывает агентство, Пенс выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты продолжать оказывать всяческую поддержку Украине.

В мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны принимают участие около 250 официальных лиц из разных стран. Среди них президент и канцлер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель, вице-президент США Майкл Пенс, президент Украины Владимир Зеленский. На самом высоком уровне представлены Албания, Болгария, Венгрия, Грузия, Исландия, Латвия, Мальта, Словакия, Словения, Черногория, Чехия, Хорватия, Эстония. Прибыли также премьер-министры Бельгии, Люксембурга и Франции.

Россию власти Польши решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года СССР не участвовал в войне, а сейчас республика хочет почтить памятную дату с теми, с кем тесно сотрудничает в настоящее время. В российском руководстве раскритиковали это решение Варшавы, напомнив, что за освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат.