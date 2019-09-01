Нетаньяху заявил, что Ливан должен будет заплатить за ракетный обстрел "Хезболлах"

ТАСС, 1 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил на Ливан ответственность за обстрел израильской территории бойцами движения "Хезболлах". Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

По словам израильского премьера, "Ливан должен будет заплатить" за провокацию со стороны "Хезболлах". Также сообщается, что Нетаньяху отменил все назначенные на вечер политические встречи и отправился в министерство обороны, чтобы лично контролировать ситуацию после инцидента на севере страны.

Как сообщал телеканал Al Mayadeen, бойцы шиитской группировки "Хезболлах" атаковали в воскресенье израильскую бронемашину на границе с Ливаном напротив района Марон-эр-Рас. Она была поражена противотанковой ракетой рядом с армейской казармой у еврейского поселения Афифим. По утверждениям "Хезболлах", в результате обстрела среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые. Между тем, израильские СМИ передают, что вертолеты эвакуировали нескольких раненых в близлежащий госпиталь.

В ответ на атаку "Хезболлах" израильская артиллерия ведет интенсивный огонь по ливанской территории. В больницах на севере Израиля объявлено чрезвычайное положение, власти издали распоряжение открыть бомбоубежища в приграничных с Ливаном городах. Армия рекомендует жителям населенных пунктов на глубине до 4 километров от приграничной полосы не покидать дома.