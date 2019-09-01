Пенс: отношения между США и Украиной сейчас прочнее, чем когда-либо

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Отношения между Вашингтоном и Киевом сейчас прочнее, чем когда-либо. Такое мнение выразил в воскресенье в Варшаве вице-президент США Майкл Пенс по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я могу заверить вас, господин президент, что отношения между нашими странами никогда не были прочнее", - приводит слова Пенса пресс-пул Белого дома.

"Мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вопросах вашей безопасности, территориальной целостности, в том числе относительно законных требований Украины на Крым", - добавил Пенс.