Появились первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Христианско-демократический союз лидирует на выборах в парламент германской федеральной земли Саксония с 32%, правая "Альтернатива для Германии" на втором месте с 27,5%. Таковы первые данные экзитполов, опубликованные в воскресенье.

На третьем месте идет Левая партия с 10,5%, на четвертом - "зеленые" с 9%. Социал-демократическая партия Германии показывает свой худший результат на выборах в региональные парламенты - 8%.

Тем не менее, эта партия лидирует на выборах в парламент федеральной земли Бранденбург с 27,5% голосов избирателей, правая "Альтернатива для Германии" там так же располагается на втором месте с 22,5%. Христианско-демократический союз идет третьим с 15,5%. Левая партия получает 11%, "зеленые" - 10%.