Польша отметила 80-ю годовщину начала Второй мировой войны с ФРГ и США, но без России

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Польская столица в воскресенье оказалась в центре внимания по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало Второй мировой войне. Памятные мероприятия по этому случаю власти республики решили провести с участием стран ЕС и НАТО, включая Германию, а также с партнерами по программе Восточное партнерство, не пригласив на торжества Россию.

В этот день в центре Варшавы с речью выступил президент Польши Анджей Дуда, поблагодаривший за приезд в республику в этот день своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера, который также выступил с обращением к собравшимся. Последним слово взял вице-президент США Майкл Пенс.

Главным мотивом послания польского лидера была мысль о том, что "мир не вынес уроки" из страшной трагедии Второй мировой войны. "В мире продолжают происходить этнические чистки и геноцид", - подчеркнул он.

"50, а по другим расчетам - почти 80 млн человек, поглотил тот страшный военный конфликт, который начался 80 лет назад", - сказал Дуда, пояснив, что это число складывается не только из непосредственных жертв военных действий, а также из умерших от голода и болезней. "Это самое страшное событие в современной истории человечества. Мы помним и должны помнить. Для этого все мы здесь", - добавил польский лидер.

Ответственность Германии

Штайнмайер в своей речи заверил, что Германия помнит об исторической ответственности за начало Второй мировой войны и попросил прощения "за историческую вину" своей страны. "Я знаю, что моя страна имеет особую ответственность перед Европой. Несмотря на историю, у Германии появилась возможность обрести в Европе силу. Именно поэтому немцы должны делать для Европы больше. Мы должны внести вклад в безопасность, благосостояние и сплоченность Европы", - сказал он.

"Мы понимаем, что Европа должна стать сильнее и увереннее в себе", - добавил президент ФРГ. По его словам, этот процесс не должен противоречить партнерству с Соединенными Штатами. "В эту годовщину все мы с благодарностью смотрим на Америку. Мощь ее армии - совместно с союзниками на Западе и на Востоке - поборола национал-социализм", - сказал Штайнмайер.

Помнить об обязательствах

Выступая от имени США, вице-президент Пенс отметил, что участники мероприятий в Варшаве "собрались как друзья, как союзники, как представители наций, которые любят свободу". "Сегодня судьбы наших народов объединены общей любовью к свободе и самоопределению", - сказал он, напомнив о необходимости выполнения странами-участницами НАТО взятых на себя обязательств.

"США и Польша будут продолжать работать со всеми нашими союзниками в целях общей обороны. США и Польша продолжат призывать наших союзников соблюдать обещания, которые они дали друг другу. Сейчас для американского и польского народов сильный союз свободных, суверенных и независимых стран является лучшей защитой наших свобод", - указал Пенс.

Требовать компенсаций

На финансовую сторону памяти о Второй мировой намекнул и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявивший, что материальный ущерб, нанесенный немцами, был "по крайней мере в несколько десятков раз больше", чем финансовые усилия, вложенные, к примеру, в строительство Центрального промышленного района (создавался в Польше в 1936-1939 гг - прим. ТАСС). "Именно поэтому нам нужно говорить об этих потерях, мы должны помнить, мы должны требовать правды, мы должны требовать компенсации", - отметил он.

"Мы компенсировали огромные потери всей Второй мировой войны за последние 30 лет, особенно за последние несколько лет", - добавил премьер, подчеркнув, что это были "большие материальные, духовные, экономические, финансовые потери". "Мы должны помнить об этом", - указал он.

Участники

В мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны приняли участие около 250 официальных лиц из разных стран. Среди них, помимо выступивших с речами президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и вице-президента США Майкла Пенса, была канцлер Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. На самом высоком уровне были представлены Албания, Болгария, Венгрия, Грузия, Исландия, Латвия, Мальта, Словакия, Словения, Черногория, Чехия, Хорватия, Эстония. Прибыли также премьер-министры Бельгии, Люксембурга и Франции.

Из приглашенных на мероприятия стран Восточного партнерства Азербайджан и Молдавия были представлены на уровне помощников президентов, а Белоруссия на уровне посла в Польше.

Россию власти Польши решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года СССР не участвовал в войне, а сейчас республика хочет почтить памятную дату с теми, с кем тесно сотрудничает в настоящее время. В российском руководстве раскритиковали это решение Варшавы, напомнив, что за освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат.

Глупое положение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что власти Польши оказались в глупом положении, не пригласив Россию принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Facebook.

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - прокомментировала Захарова слова заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк, который объяснил, что Варшава руководствовалась не историческим, а современным критерием, по которому приглашения получили страны-участницы таких организаций, как Евросоюз, НАТО и Восточное партнерство, в которых также состоит Польша. Замглавы польского МИД также заявил, что Москва не заинтересована отмечать юбилей Второй мировой войны "в духе исторической правды".

Акция протеста

После завершения официальных мероприятий в нескольких десятках метров от площади Пилсудского, где они проходили, участники польского Студенческого антифашистского комитета организовали демонстрацию против участия представителя США в мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

К протесту присоединились несколько десятков человек с плакатами "Нет - войне, нет - фашизму, нет - концлагерям", "Польша против фашизма!", "Прочь, вице-Трамп". "Наша акция направлена против приглашения [президента США Дональда] Трампа и вице-Трампа (Майкла Пенса - прим. ТАСС). Власти Польши плюют в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить их память", - заявили участники митинга. По их мнению, представители американской администрации не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как США не соблюдают права человека.

В момент, когда колонна протестующих решила направиться в сторону Президентского дворца вмешалась полиция. Стражи порядка не дали участникам акции продолжить шествие, задержав несколько активистов.

История

Нападение вермахта на Польшу стало примером реализации плана блицкриг или молниеносной войны. В ночь на первое сентября на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам, было только около 200 солдат и офицеров. После нападения фашистов гарнизон держался семь дней и капитулировал лишь после того, как закончились боеприпасы и вода. Одновременно с атакой с моря сухопутную границу пересекли моторизованные и танковые подразделения вермахта, а польские города, аэродромы, железные дороги, мосты и промышленные объекты подверглись массированным ударам с воздуха.

Несмотря на мужество польских подразделений, вермахт в течение пяти недель разгромил польскую армию. То, что кампания проиграна, стало ясно уже в первые дни войны. 6 сентября 1939 года правительство Польши оставило Варшаву, а затем и вообще покинуло страну.

За пять недель боев Польша потеряла около 70 тыс. солдат и офицеров убитыми и 133 тыс. ранеными, около 420 тыс. военнослужащих попали в плен. Германские потери составили 16 тыс. убитыми и 27 тыс. ранеными. Захватив Польшу, гитлеровцы начали программу уничтожения населения страны. За годы войны республика потеряла шесть миллионов граждан.