Премьер Ливана призвал США и Францию остановить военную эскалацию на границе

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава ливанского правительства Саад Харири провел в воскресенье телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Как передало агентство Al-Watania со ссылкой на пресс-службу премьер-министра, Харири сообщил своим собеседникам об опасном развитии ситуации на ливано-израильской границе.

"Глава правительства призвал Вашингтон и Париж, а также международное сообщество вмешаться в события и не допустить военной эскалации", - говорится в сообщении.

Отряд бойцов шиитской "Хезболлах" атаковал израильскую бронемашину на границе с Ливаном напротив района Марон-эр-Рас. По информации телеканала Al Mayadeen, бронемашина, перевозившая солдат, была поражена противотанковой ракетой рядом с армейской казармой у еврейского поселения Афифим.

Израильская артиллерия открыла в воскресенье в ответ на вылазку "Хезболах" сильный огонь по ливанской территории. По данным командования ливанской армии, противник выпустил свыше 40 снарядов по окрестностям городов Марон-эр-Рас и Айтрун.