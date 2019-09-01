СМИ: израильская армия прекратила обстрел ливанской территории

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии прекратила вести огонь по территории Южного Ливана в ответ на вооруженную вылазку, предпринятую бойцами шиитской "Хезболлах". Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen. По его информации, в результате обстрела, который продолжался около двух часов, в ряде мест вспыхнули пожары, учитывая, что израильские войска использовали фосфорные боеприпасы.

Израильские военнослужащие не вели огня по населенным пунктам, однако, над пограничными районами в ливанском небе появились израильские беспилотники, которые совершают разведывательные полеты.

В коммюнике командования ливанской армии говорится, что противник выпустил свыше 40 снарядов по окрестностям городов Марон-эр-Рас, Айтрун и Ярун, откуда была совершена вооруженная вылазка.

Ранее отряд бойцов шиитской "Хезболлах" атаковал израильскую бронемашину на границе с Ливаном напротив района Марон-эр-Рас. По информации телеканала Al Mayadeen, бронемашина, перевозившая солдат, была поражена противотанковой ракетой рядом с армейской казармой у еврейского поселения Афифим. В результате вооруженной вылазки, по данным "Хезболлах", среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые. Однако пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что никто из военных не пострадал.