Нетаньяху: Израиль будет действовать на границе с Ливаном, исходя из дальнейшей обстановки

ТАСС, 1 сентября. Израиль будет реагировать на границе с Ливаном, исходя из складывающейся там обстановки. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя обстрел шиитской группировкой "Хезболлах" территории еврейского государства.

"Мы будем принимать решение о будущих действиях на границе с Ливаном в зависимости от дальнейшего развития обстановки, - сказал премьер, слова которого приводят арабские телеканалы. - Мы будем готовы к любым неожиданностям". Глава кабмина также сообщил, что пострадавших в результате вылазки нет.

Как сообщал телеканал Al Mayadeen, бойцы "Хезболлах" атаковали ранее в воскресенье израильскую бронемашину на границе с Ливаном напротив района Марон-эр-Рас. Она была поражена противотанковой ракетой рядом с армейской казармой у еврейского поселения Афифим. По утверждениям шиитской милиции, в результате вылазки среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

В ответ на атаку израильская артиллерия более часа вела интенсивный огонь по ливанской территории. В больницах на севере Израиля было объявлено чрезвычайное положение, власти издали распоряжение открыть бомбоубежища в приграничных с Ливаном городах. Армия рекомендовала жителям населенных пунктов на глубине до четырех километров от приграничной полосы не покидать дома. Некоторое время назад большинство этих мер были отменены.

Израильская армия также подтвердила, что потерь среди военнослужащих нет. При этом в ее коммюнике указывается, что обмен ударами на границе завершен, а инцидент исчерпан в "тактическом плане", однако войска остаются в состоянии повышенной боевой готовности.