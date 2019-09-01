Трамп рассчитывает в скором времени посетить Польшу

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает посетить Польшу в скором времени. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Я с нетерпением жду, что буду там скоро. <...> Мы любим наших польских друзей", - сказал Трамп.

В эти выходные глава Белого дома должен был отправиться Польшу, где проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Однако 29 августа он сообщил об отмене визита из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан", делегировав в Варшаву вице-президента Майкла Пенса.