Правящие партии несут потери на выборах на востоке Германии

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Выборы в парламенты двух федеральных земель прошли в воскресенье на востоке Германии. Согласно первым данным экзитполов, в Бранденбурге при существенных потерях побеждают социал-демократы (СДПГ), в Саксонии - консерваторы (ХДС); правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) в обеих землях идет на втором месте.

Результаты будут незначительно корректироваться по мере подсчета голосов.

В Саксонии прогнозы еще накануне прочили победу ХДС. Партия набирает 32% и сформирует крупнейшую фракцию в ландтаге. Как бы то ни было, потери по сравнению с прошлыми выборами в 2014 году к настоящему моменту составляют от 6% до 7%. АдГ же с 27,5% улучшает прежний результат более чем на 15%.

На третьем месте идет Левая партия с 10,5%, на четвертом - "зеленые" с 9%. Социал-демократическая партия Германии показывает свой худший результат на выборах в региональные парламенты - 8%.

В Бранденбурге же СДПГ сумела обойти АдГ и сохранить статус крупнейшей партии в земле - политические силы набирают 27,5% и 22,5%, соответственно. Социал-демократы теряют 4-4,5% по сравнению с 2014 годом. Христианско-демократический союз идет третьим с 15,5%. Левая партия получает 11%, "зеленые" - 10%.