Трамп считает ураган "Дориан" серьезной проблемой для США

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. "Дориан" является одним из мощнейших в истории США ураганов и способен создать серьезные проблеме стране. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на лужайке перед Белым домом. Трансляцию вел телеканал Fox News .

"Он представляется одним из крупнейших ураганов, который мы когда-либо видели. И это является проблемой", - подчеркнул Трамп.

Власти ввели ранее режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. В ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, были отменены запланированные на выходные дни занятия и мероприятия в школах. Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.