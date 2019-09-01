Жители поселений на севере Израиля покидают бомбоубежища

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля объявила о прекращении военной тревоги и разрешила жителям еврейских поселений покинуть бомбоубежища. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление израильских военных. По его информации, временный запрет сохраняется пока на занятие сельскохозяйственными работами в непосредственной близости от пограничной полосы.

Ранее артиллерия израильской армии остановила обстрел территории Южного Ливана в ответ на вооруженную вылазку, предпринятую бойцами шиитской "Хезболлах". Телеканал приводит заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение на израильские позиции. По его словам, никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Согласно заявлению "Хезболлах", ее бойцы атаковали бронемашину, перевозившую солдат, рядом с армейской казармой у еврейского поселения Афифим. Шиитская милиция утверждает, что среди израильских военных были убитые и раненые.

Израильская радиостанция ранее сообщила, что двоим солдатам была оказана помощь в госпитале "Рамбам" в Хайфе.