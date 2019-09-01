Правительство Гонконга осудило устроенные демонстрантами беспорядки в зоне аэропорта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Гонконга решительно осудило беспорядки, устроенные антиправительственными демонстрантами в районе аэропорта и на близлежащих станциях метро, назвав их действия "варварскими и возмутительными". Об этом говорится в заявлении представителя местных властей, распространенном в воскресенье поздно вечером.

"Несмотря на то, что суд ранее вынес официальные постановления о запрете препятствованию работы аэропорта и железнодорожного транспорта, большое количество протестующих сегодня намеренно нарушило функционирование воздушной гавани, игнорируя законы и правопорядок", - отмечается в сообщении.

По словам представителя гонконгской администрации, радикальные протестующие "заблокировали движение транспорта, устраивали поджоги, парализовали сообщение в районе аэропорта, причинив неудобства большому количеству пассажиров и ущерб экономике города". Некоторые агрессивно настроенные демонстранты бросали объекты на рельсы, создавая угрозу безопасности поездов и пассажиров. Радикалы устраивали акты вандализма на станциях метро, а также сорвали и подожгли национальный флаг.

Демонстранты ранее перекрыли участки дорог и развязок на подъезде к аэропорту, нарушив туда движение. Днем были остановлены скоростные поезда, курсирующие в воздушную гавань, а затем было прервано движение по всей оранжевой ветке метро, которая связывает деловой центр города со спальным районом Тун Чун недалеко от аэропорта. Телевидение показывало кадры, как многие пассажиры со своим багажом идут к терминалу пешком.

Судя по онлайн-табло, акции протеста в целом не нарушили прием и отправку рейсов. Некоторые вылеты были задержаны, и лишь около десятка отменены.