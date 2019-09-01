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Кризис в Сирии

Эрдоган заявил о готовности провести новую операцию в Сирии

К востоку от Евфрата расположены "гнезда террористов", отметил президент Турции

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Турция решительно настроена очистить от террористов территории к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в Конье.

"В нашу повестку входят земли к востоку от Евфрата. Там расположены гнезда террористов, и мы решительно настроены их уничтожить", - подчеркнул турецкий лидер. Трансляцию его выступления ведет телеканал NTV.

Риторика со стороны турецкого правительства о проведении очередной военной операции в соседней Сирии продолжается в течение последнего года. Анкара желает создать там зону безопасности для возвращения сирийских беженцев и создания защитного пояса для своей границы. В настоящий момент республика ведет переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны.

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СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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