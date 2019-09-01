США поддерживают право Израиля на защиту после атаки со стороны Ливана

ТАСС, 1 сентября. Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту после того, как с территории Ливана в воскресенье были запущены противотанковые ракеты по израильским позициям. Соответствующее сообщение разместил в Twitter помощник американского президента и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

"Ливан выпустил ракеты по территории Израиля. Иран имеет марионеток в Ливане и секторе Газа, которые вредят Израилю, подрывают шансы на установление мира в регионе и угрожают лучшему будущему палестинцев, - написал он. - США выступают на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на защиту от всех атак".

Ранее артиллерия израильской армии прекратила обстрел территории Южного Ливана, который был предпринят в ответ на вооруженную вылазку шиитской "Хезболлах". Телеканал приводит заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение на израильские позиции. По его словам, никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Согласно заявлению "Хезболлах", ее бойцы атаковали бронемашину, перевозившую солдат, рядом с армейской казармой у еврейского поселения Афифим. Шиитская милиция утверждает, что среди израильских военных были убитые и раненые.