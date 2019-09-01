США и Турция продолжают обсуждение механизма безопасности у сирийской границы

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Американские и турецкие военные продолжают обсуждение вопроса о механизме безопасности на границе с Сирией. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель американского министерства обороны Шон Робертсон.

"Мы ведем переговоры на уровне военных ведомств с Турцией о механизме безопасности вдоль границы между Сирией и Турцией, снимающем опасения Турции относительно безопасности и поддерживающем безопасность на северо-востоке Сирии, не давая ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) возродиться, позволяя коалиции и нашим партнерам оставаться сосредоточенными на достижении устойчивого разгрома ИГ", - сказал Робертсон в ответ на просьбу прокомментировать сделанное в субботу турецким президентом Тайипом Эрдоганом заявление о том, что Анкара может через несколько недель самостоятельно приступить к реализации плана действий по установлению зоны безопасности на северо-востоке Сирии, если не договорится с Вашингтоном об обеспечении контроля над ней.

"Мы серьезно относимся к оправданным опасениям Турции относительно безопасности и привержены работе с Турцией как нашим союзником по НАТО и партнером по международной коалиции по борьбе с ИГ", - добавил представитель Пентагона.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.