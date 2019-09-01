В Лиге арабских государств назвали причину, по которой Израиль может пойти на эскалацию

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Ответственность по сдерживанию Израиля, который может пойти на дальнейшую эскалацию ситуации на границе с Ливаном, лежит на международном сообществе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Мировое сообщество должно сдерживать действия Израиля, который может подтолкнуть ситуацию к дальнейшей эскалации в своих предвыборных целях, - говорится в сообщении панарабской организации. - Генеральный секретарь Ахмед Абу аль-Гейт с обеспокоенностью следит за обстрелами приграничных территорий и выражает полную солидарность с ливанским государством перед лицом любых атак".

Политика Израиля, убеждены в ЛАГ, направлена на то, чтобы "нанести удар по ливанскому единству". "Поэтому сохранение доверия к ливанским государственным институтам должно стать первоочередной задачей в этих деликатных обстоятельствах", - указывается в заявлении.