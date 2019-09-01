Франция призвала воздержаться от эскалации близ израильско-ливанской границы

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции призвало к сдержанности участников недавних обстрелов, произошедших на приграничных территориях Ливана и Израиля. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Мы с озабоченностью следим за выстрелами с обеих сторон от "голубой линии" (определенной мировым сообществом ливано-израильской границы - прим. ТАСС) . Мы призываем всех к большей сдержанности и работе в направлении быстрого снижения текущей напряженности", - гласит послание французского МИД.

В коммюнике напоминается об активных усилиях Франции по предотвращению эскалации после 25 августа. В частности, речь идет о переговорах президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Ирана Хасаном Роухани, с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, а также о постоянных контактах французской дипломатии "со всеми действующими лицами в Ливане". "Франция надеется продолжать работу в этом направлении и призывает каждого выполнить свои обязательства ради скорейшего возвращения к спокойствию", - заключает МИД республики.