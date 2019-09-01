Госдеп: операция США в Идлибе была "точным и целенаправленным" ответом террористам

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Операция США в сирийской провинции Идлиб была "точным и целенаправленным" ответом главарям связанных с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группировок, которые "ответственны за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США", их партнерам и мирным жителям. Такое мнение выразил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) о том, что американские действия привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб".

"Мы видели российские комментарии относительно удара", - добавил при этом представитель Госдепартамента.