Токаев впервые выступит с посланием народу Казахстана на открытии сессии парламента

НУР-СУЛТАН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник впервые выступит с посланием народу страны в качестве главы государства. Документ будет озвучен на открытии пятой парламентской сессии VI созыва в ходе совместного заседания палат законодательного органа - такая практика ранее не применялась.

Эксперты полагают, что в ходе послания Токаев может обозначить шаги по реализации своей предвыборной программы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс".

Политические вопросы

"Я думаю, что речь пойдет прежде всего о реализации предвыборной платформы Токаева, актуализированной под текущую повестку дня. Его предвыборная программа была насыщенной, вместе с тем появились вещи, которые актуальны на данный момент. Думаю, что политическое реформирование будет представлено в минимальной степени, поскольку, скорее всего, Токаев захочет обсудить эти вопросы с Национальным советом общественного доверия. Предполагаю, что вопросы будут касаться реформы государственной службы и государственного управления", - рассказал ТАСС казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане", которая рассказывает о видных политических фигурах республики.

Как считает кандидат политических наук, директор казахстанской "Службы центральных коммуникаций" Талгат Калиев, послание станет очередным этапом презентации личности второго президента страны. "С этой точки зрения данное событие представляет интерес как для внутренних, так и для внешних аудиторий, поскольку и для тех, и для других процесс узнавания Касым-Жомарта Токаева находится в самом разгаре", - написал Калиев в своем канале в Telegram.

Реформы судебно-правовой сферы

Ранее Касым-Жомарт Токаев анонсировал, что в ходе послания будут предложены меры по ужесточению законодательства в рамках судебно-правовой системы. "В послании народу, с которым планирую выступить 2 сентября, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности", - сообщил президент на своей странице в Twitter.

Экономические и социальные изменения

Эксперты полагают, что в послании будет поднят ряд экономических и социальных вопросов. "Токаев неоднократно озвучивал критику в адрес квазигосударственного сектора, по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, бюджетного планирования. Я думаю, что этих тем будет касаться выбор экономических инициатив. Скорее всего, будут представлены также определенные меры по активизации социальной политики", - отметил Данияр Ашимбаев.

С тем, что в послании речь пойдет о мерах социальной поддержки, согласен и Талгат Калиев. "На это можно рассчитывать хотя бы потому, что президент Токаев уже успел продемонстрировать приверженность социальному государству. Однако не стоит рассчитывать на банальную раздачу пряников. Скорее, следует ожидать некие новые формулы социальной поддержки, не стимулирующие патернализм. Может, правильнее говорить о строительстве объектов социальной инфраструктуры и повышении их доступности, в особенности для детей", - считает он, уточнив, что эти меры "продуктивнее с точки зрения развития человеческого капитала, нежели простая раздача пособий".

Калиев напомнил, что через несколько дней после послания президента состоится заседание Национального совета общественного доверия, который предполагается сформировать из трех рабочих групп: социальной, экономической и политической. "То есть, послание не закрывает все эти вопросы, а оставляет коридор для развития, включения в него пунктов социального запроса. Одним словом, можно сказать, что послание будет заканчиваться не точкой, а многоточием", - считает политолог.

Совмещение послания главы государства и открытия парламентской сессии эксперты считают интересным шагом. "Нурсултан Назарбаев выступал с посланиями и в начале года, и в конце года. Здесь нет четких правил. Но надо помнить, что по традиции на открытии парламентской сессии глава государства как правило выступает с достаточно большими программными заявлениями. И возможность совместить это с посланием - вполне нормальная практика", - пояснил Ашимбаев.

Токаев стал президентом Казахстана после того, как 19 марта 2019 года первый президент республики Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. 12 июня состоялась его инаугурация.