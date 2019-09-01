Президент Черногории выразил сожаление в связи с отсутствием РФ на мероприятиях в Варшаве

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Черногорский лидер Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россию и Сербию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он заявил в воскресенье каналу RTCG.

"Мое мнение, что это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия. Я имею в виду ту грандиозную роль, которую тогдашний Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в общей союзной победе над фашизмом", - заявил Джуканович, отметив, что ему также "не хватало на церемонии народов южных славян, начиная с Сербии".

Президент особо отметил участите германской стороны в церемонии, указав, что речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера стала "исторически важной".

Ранее президент Сербии Александар Вучич напомнил, что Сербия не была приглашена в Варшаву, хотя сербский народ в пропорциональном отношении является одном из самых пострадавших во Второй мировой войне.

В этом году главные мероприятия 1 сентября были организованы властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику съехались 250 гостей из 40 стран, включая президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель, президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса.

Россию польские власти решили не приглашать, хотя за освобождение польской земли от гитлеровцев отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат. В Варшаву также не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии. В этой связи отказались от участия в мероприятиях Белоруссия и Армения.