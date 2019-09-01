Зеленский по итогам встречи с Пенсом заявил, что хочет продолжить диалог уже с Трампом

ТАСС, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом поблагодарил Вашингтон за поддержку Украины и выразил надежду на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение Зеленский разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Счастлив, что провел теплую встречу с вице-президентом [США] Майклом Пенсом. Благодарен, что США не изменят свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. У нас есть много областей для сотрудничества! С нетерпением жду встречи с [президентом США] Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог", - написал Зеленский.

По итогам встречи с Зеленским Пенс сообщил, что обсудил с ним вопросы, связанные с "безопасностью, энергетикой, экономическом ростом и прогрессом в проведении реформ". В свою очередь пресс-служба украинского лидера сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира на Украину.

Украинский лидер 31 августа - 1 сентября находился с двухдневным визитом в Варшаве, где принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.