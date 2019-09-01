Консерваторам грозит отстранение от партии при попытке воспрепятствовать Brexit без сделки

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Депутаты от правящей в Великобритании Консервативной партии, которые поддержат любой законопроект против выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, будут лишены права в дальнейшем представлять данную политическую силу в Палате общин и не смогут участвовать в следующих парламентских выборах от ее имени. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News .

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Дисциплинарный комитет консерваторов рассчитывает таким образом повлиять на тех депутатов, которые солидарны с оппозицией в вопросе недопущения реализации сценария Brexit без сделки. Ослушавшиеся этого предупреждения парламентарии, как ожидается, продолжат свою работу в Палате общин, но уже в статусе независимых депутатов.

Как заявил "министр финансов" теневого кабинета оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннелл, британские депутаты представят 3 сентября план по недопущению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки об условиях Brexit.

Королева Елизавета II официально одобрила 28 августа приостановку работы парламента по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября.

Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.