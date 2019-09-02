Американский дипломат заявил, что США не хотят военного вторжения в Венесуэлу

КАРАКАС, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство США не хотело бы, чтобы политический кризис в Венесуэле привел к иностранной интервенции. Об этом заявил глава отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори в интервью газете "2001", опубликованном на ее сайте в воскресенье.

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"Мы хотим не военного вторжения международного сообщества, а мирного, политического и демократического решения, которое соответствовало бы конституции Венесуэлы", - сказал дипломат.

В то же время Стори выступил с утверждением, что на территории Венесуэлы "находятся российские, китайские и кубинские военные".

"Они хотят, чтобы [президент Венесуэлы Николас] Мадуро оставался у власти", - считает дипломат.

Ранее представители властей США заявляли, что Вашингтон рассматривает все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле.