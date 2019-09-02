Генсек ООН призвал Израиль и Ливан к сдержанности

ТАСС, 2 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Ливан к сдержанности на фоне сообщений о недавних обстрелах, произошедших на приграничных территориях двух государств. Позицию генсека изложил в воскресенье его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен инцидентами на "голубой линии" (определенной мировым сообществом ливано-израильской границе - прим. ТАСС). Он выступает за максимальную сдержанность и призывает всех участников прекратить любые действия, которые нарушают резолюцию 1701 и угрожают [режиму] прекращения боевых действий", - заявил Дюжаррик в сообщении, которое распространила пресс-служба.

В воскресенье бойцы шиитской "Хезболлах" поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер "Волф" возле армейской казармы у поселения Афифим. В результате этой вылазки, по данным "Хезболлах", военнослужащие еврейского государства понесли потери.

В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана. Как сообщил премьер-министр еврейского государства Израиля Биньямин Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение. По его словам, никто из израильских военных в результате вооруженной вылазки не пострадал.

Телеканал Al Hadath, тем не менее, показал в репортаже, как вертолеты доставляли раненых солдат в госпиталь "Рамбам" в Хайфе.