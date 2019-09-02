Полиция Индонезии запретила любые демонстрации на востоке страны

СИНГАПУР, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция Индонезии запретила с понедельника проведение любых акций протеста в провинциях Папуа и Западное Папуа, где на протяжении двух недель не стихают демонстрации, перерастающие в массовые беспорядки. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя местного управления правоохранительных органов Рудолфа Роджиа.

"С сегодняшнего дня запрещено проведение демонстраций, публичное высказывание мнений, которые могут привести к беспорядкам, нанести ущерб общественным объектам", - указывается в заявлении. Как сообщается, "полиция не допустит проведение любых акций протеста".

Митинги с требованием прекратить расовую дискриминацию коренных жителей этих провинций начались две недели назад. Постепенно акции переросли в массовые беспорядки, во время которых участники громили магазины, гостиницы, устраивали поджоги, а также пытались захватить административные здания. В результате столкновений с органами правопорядка погибли как минимум три человека, в том числе один военнослужащий.

Для поддержания порядка на восток страны были направлены около 6 тыс. полицейских и военнослужащих, среди которых примерно тысяча бойцов сил армейского спецназа, а также морской пехоты.

Правоохранительные органы задержали почти 30 человек, которые подозреваются в подстрекательстве, участии в беспорядках, а также распространении фальшивой информации. Власти не исключают, что активное участие в акциях протеста принимают боевики запрещенной в стране сепаратистской группировки "Движение "Свободное Папуа", которая выступает за отделение этих провинций от Индонезии. На их счету несколько крупных терактов, в том числе недавнее нападение на группу рабочих, которые были заняты в одном из инфраструктурных проектов. Тогда от рук экстремистов погибли 19 человек.