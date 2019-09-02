СМИ: в Индонезии планируют отказаться от прямых выборов президента

СИНГАПУР, 2 сентября. /ТАСС/. Высшие политические круги Индонезии намерены добиться пересмотра конституции 1945 года и отказаться от прямых выборов президента страны, возложив данные функции на высший законодательный орган республики. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times.

Как считает председатель Совета народных представителей (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) Бамбанг Соэсатио, "как минимум последние четыре раза, когда выбирали президента, продемонстрировали больше недостатков, а также разобщенность общества". По мнению авторов идеи, представляющих крупные партии страны, "отказ от прямых выборов позволит парламенту более эффективно контролировать не только президента, но и всю проводимую им политику. Более того, партийный принцип выборов главы государства в наибольшей степени отражает демократические ценности, к которым стремится Индонезия".

Между тем, как пишет издание, приводя мнение индонезийских политологов, отказ от прямых выборов президента, губернаторов, мэров закроет путь для появления молодых, энергичных реформаторов, как например действующий президент Джоко Видодо. В начале своей карьеры он не был связан ни с одним политическим кланом, а прошел свой путь от мэра небольшого городка до главы государства. На прошедших в апреле выборах Видодо одержал убедительную победу и был переизбран на второй срок.

По числу избирателей Индонезия уступает только Индии и США. Однако уникальность местных выборов заключается в том, что во-первых, президента выбирают напрямую, в отличие от Соединенных Штатов, а во-вторых, голосование проходит в один день, тогда как в Индии этот процесс растянут на несколько недель.