Объединенное командование войсками США и Южной Кореи переедет из Сеула к 2021 году

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Командование объединенных сил Республики Корея и США, которое размещается в Сеуле в районе Ёнсан, к 2021 году будет переведено на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо в 70 км от столицы. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS.

По его данным, соответствующий план будет окончательно утвержден в ходе 51-го южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности, которое состоится в конце октября - начале ноября.

Осуществление плана к 2021 году связывают с возможностью передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время в 2022 году. Ранее в Пхёнтхэк уже переехало командование восьмой армии США.

После Корейской войны 1950-53 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако оперативное управление ими в случае вооруженного конфликта до сих пор принадлежит Вашингтону.