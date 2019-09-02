Сотни студентов и школьников в Гонконге бойкотировали занятия из-за протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 сентября. /ТАСС/. Сотни учащихся школ, колледжей и местных вузов в понедельник бойкотировали занятия в Гонконге, присоединившись к протестным акциям по призыву оппозиционных сил. Об этом сообщает местное телевидение.

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Некоторые старшеклассники в первый день учебного года проигнорировали занятия и стянулись в центр города на антиправительственную демонстрацию. Большое число митингующих студентов собралось в кампусе Китайского университета Гонконга. Некоторых из числа тех, кто воздержался от прогулов, пришли на уроки в черных марлевых повязках, выражая тем самым солидарность с протестующими.

Демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва законопроекта об экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, прекращения классификации их как массовых беспорядков, а также проведения избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Почти три месяца в Гонконге продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Их основной движущей силой стала студенческая молодежь. Некоторые ее представители настроены радикально и периодически устраивают беспорядки и акты вандализма.