Польские власти планируют добиться репараций за ущерб, причиненный во Вторую мировую войну

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Польша продолжит обсуждение темы репараций за ущерб, причиненный республике гитлеровской Германией, после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября. Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMF FM спикер польского Сената (верхней палаты парламента) Станислав Карчевский.

Отвечая на вопрос, будет ли Польша добиваться репараций, спикер сказал: "Конечно". Он напомнил, что "сейчас ведется работа в парламентской группе".

"Посмотрим, что будет в новом созыве", - добавил Карчевский. "Мы в будущем будем разговаривать на эту тему", - заключил он.

С аналогичной позицией выступил в эфире Польского телевидения министр обороны республики Мариуш Блащак. "Вопрос репараций не закрыт. Если кто-то совершил зло, то он сначала признается, а потом идет вопрос компенсаций. Это естественно для цивилизованного мира", - сказал он.

"Для нас важно достигнуть цели. Это вопрос эффективности польской внешней политики", - добавил министр, отметив, что многое зависит от итогов выборов 13 октября.

Тема репараций

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в $1 трлн.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.