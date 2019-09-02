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Нового министра образования Украины высмеяли в соцсетях за ошибки в публикации

Один из пользователей соцсетей отметил, что у Анны Новосад есть все шансы "окончательно добить остатки образования"

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей высмеяли нового министра образования и науки Украины 29-летнюю Анну Новосад за ошибки в тексте, который она опубликовала в Facebook.

Одной из первых публикацию министра заметила известный украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Она скопировала текст Новосад и опубликовала его с исправленными ошибками. Юрист обратила внимание на незнание министра элементарных правил постановки предлогов, окончаний в дательном падеже, на орфографическую ошибку в написании слова "госбюджет", а также на ряд синтаксических, стилистических неточностей.

Комментируя ошибки Новосад, один из пользователей соцсетей отметил, что у нового министра есть все шансы "окончательно добить остатки образования". Другие отметили, что ошибки от официального лица такого уровня являются "позорными" и "расцениваются как неуважение к украинскому народу".

Некоторые пользователи попытались оправдать министра, пояснив допущенные ошибки тем, что она, скорее всего, является русскоязычной.

Анна Новосад была назначена главой министерства образования и науки Украины 29 августа. Она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

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