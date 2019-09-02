СМИ: в Чехии прекращено расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша

ПРАГА, 2 сентября. /ТАСС/. Расследование по делу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, против которого полиция выдвигала обвинения в причастности к финансовым махинациям в одной из принадлежавших ему фирм, прекращено. Об этом сообщило в понедельник Чешское радио.

Решение о прекращении расследования, которое велось в течение последних четырех лет, принял прокурор Ярослав Шарох. Одновременно было прекращено расследование в отношении родственников и ближайших соратников Бабиша, которые проходили по данному делу.

Шарох, который вел дело, пришел к выводу, что у следствия отсутствуют улики против его участников. Бабиш неоднократно заявлял, что оно было искусственно сконструировано его политическими противниками с целью дискредитации и устранения из большой политики.

Полиция обвиняла Бабиша в махинациях с финансовыми дотациями из фондов Евросоюза. Ему вменялось в вину организация схемы незаконного присвоения в 2010 году 50 млн крон (около €2 млн) его компанией "Гнездо аиста".

Между тем, согласно радио, следственные органы могут оспорить решение о закрытии дела в высших юридических инстанциях Чехии.