Польский министр винит Москву в том, что Варшава не получила репарации за Вторую мировую

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией. Об этом он заявил в понедельник в эфире Польского телевидения.

"Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении", - сказал он.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в $1 трлн.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.