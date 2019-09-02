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СМИ: главный военный прокурор Украины уволен

Анатолий Матиос исключен из списков личного состава ГПУ, пишет "Украинская правда"

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится в соответствующем указе, который оказался в распоряжении издания "Украинская правда".

Согласно документу, "Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ".

Указом также предусмотрено направление Матиоса в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.

Теги
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