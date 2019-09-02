СМИ: главный военный прокурор Украины уволен

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: республика стремится дать дипломатии еще один шанс для спасения ядерной сделки

При этом, по словам министра иностранных дел Аббаса Мусави, "нужно иметь в виду, что возможности рассеиваются, как дым"

Читать полностью