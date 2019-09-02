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Премьер Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе EPA-EFE/PATRICK SEEGER
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Премьер Грузии Мамука Бахтадзе
© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

ТБИЛИСИ, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник заявил о своей отставке.

"Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии. Я был и буду членом "Грузинской мечты" (правящая партия - прим. ТАСС) и преданным солдатом нашей страны", - написал Бахтадзе на своей странице в Facebook.

Бахтадзе поблагодарил своего предшественника Георгия Квирикашвили за работу на посту премьера, а также пожелал удачи будущему главе правительства. Он обещал, что более подробно о причинах отставки и проделанной работе на посту премьера расскажет в беседе с представителями СМИ, которая состоится в 15:00 (14:00 мск).

Бахтадзе стал премьер-министром Грузии в июне 2018 года. До работы премьером Бахтадзе занимал пост министра финансов республики.

Согласно конституции Грузии, после того, как премьер заявит об уходе с поста, все правительство автоматически уходит в отставку вместе с ним и министры будут исполнять обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина. На это у законодательного органа есть две недели. Преемник Бахтадзе еще не известен, однако грузинские СМИ утверждают, что новым премьером станет вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария.

Теги
ГрузияБахтадзе, Мамука
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