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Зеленский призвал правительство и парламент быть единомышленниками в проведении реформ

При этом глава Украины упрекнул старую власть в популизме

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и парламент страны быть единомышленниками в осуществлении реформ.

"Хочу, чтобы все поняли, что президент Украины, правительство и парламент являются единомышленниками в этом вопросе", - заявил глава государства на совещании с правительством, руководством парламента и силовиками.

При этом он упрекнул старую власть в популизме.

"Законы принимались не по принципу, что важно и что приоритетно, а по принципу, что нам за это перепадет", - сказал он, добавив, что это привело к тому, что "реформы или проваливались, или запускались как витрина", а "в конце концов все ветви власти были, как лебедь, рак и щука".

С сегодняшнего дня, подчеркнул Зеленский, "все уходит в прошлое". "У нас есть шанс провести все реальные реформы", - добавил он.

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