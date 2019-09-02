Союз журналистов Украины осудил обыски у главы Национальной телекомпании Аласании

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Обыски помещений Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и дома главы телекомпании Зураба Аласании стали чрезвычайной ситуацией и должны быть обоснованы со стороны украинских правоохранительных органов. Об этом в понедельник заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Обыски в помещении СМИ и дома у медийщиков - чрезвычайная ситуация. Соответственно, правоохранительные органы - и Государственное бюро расследований (ГБР), и Служба безопасности Украины (СБУ) - должны предоставить обществу убедительные доказательства обоснованности именно таких следственных действий", - написал он в сети Facebook.

Томиленко добавил, что никакое расследование не должно стать инструментом влияния на редакционную политику СМИ. По его словам, следственные действия в отношении НОТУ должны проходить под общественным контролем украинских и зарубежных медиа, представителей парламента и при участии НСЖУ.

30 августа пресс-служба ГБР сообщила, что в помещении Национальной общественной телерадиокомпании прошли обыски. По ее данным, следственные действия проводились в рамках расследования по делу о возможных противоправных действиях должностных лиц компании, "а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды". В ГБР подчеркнули, что обыски проводились с соблюдением всех требований Уголовного кодекса Украины и не препятствовали работе компании.