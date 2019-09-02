МИД Литвы вручил посольству КНР ноту в связи с поведением дипломатов на митинге в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Литовское внешнеполитическое ведомство вручило посольству Китая ноту в связи с некорректным, по оценке МИД, поведением китайских дипломатов во время митинга 23 августа в столице Литвы в поддержку протестующих активистов Гонконга. Об этом в понедельник сообщил МИД балтийской республики.

"Действия представителей посольства Китая, направленные против гарантированных конституцией Литвы демократических свобод и нарушающие общественный порядок, являются неприемлемыми, мириться с ними нельзя", - говорится в ноте. МИД настоятельно попросил посольство принять необходимые меры, чтобы впредь подобные эксцессы не повторялись.

23 августа в Вильнюсе был организован митинг в поддержку активистов Гонконга, протестующих против законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. В акции в столице Литвы приняло участие более 100 человек. Поодаль за митингом наблюдала группа лиц, не согласных с позицией митингующих. В ней также находились представители посольства КНР. После окончания митинга между оппонентами началась перепалка, грозящая перейти в потасовку. Несколько человек были доставлены в полицию.