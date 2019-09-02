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Зеленский заявил, что начинаются работы по восстановлению моста в Станице Луганской

Президент Украины сообщил, что блокпост на оккупированной части демонтирован

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона начинает работы по восстановлению моста в районе Станицы Луганской на линии соприкосновения в Донбассе.

"Демонтировали, наконец, на оккупированной части блокпост и начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал он в понедельник на встрече с руководством правительства, парламента и силовых структур.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил у Станицы Луганской стороны конфликта 31 июля на встрече контактной группы в Минске согласовали план ремонта Станичного моста.

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