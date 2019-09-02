Зеленский поручил Раде принять закон о рынке земли до 1 декабря

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и создании в стране ее рынка.

"Внедрение рынка земли: разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок: срок до 1 октября 2019 года", - сказал он на встрече с членами кабинета министров.

Зеленский также поручил Верховной раде "до 1 декабря утвердить соответствующие законопроекты". "Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет отбирать землю - это очень важно. Законопроект будет направлен на развитие фермерства и защиту интересов мелких собственников. Верховной раде утвердить закон о рынке земли и отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года", - добавил он.

В феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон о продлении запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Приватизация

Зеленский поставил задачу до 1 октября текущего года запустить в стране процесс масштабной приватизации. "Запуск масштабной приватизации - до 1 октября", - подчеркнул глава государства.

В этой связи он обязал парламент к этому сроку принять законопроект об отмене прежнего списка объектов права госсобственности, которые не подлежат приватизации, а правительству поручил сформировать новый список.

Зеленский также поручил до 1 декабря "передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro. Продажи".

По его словам, первый конкурс по продаже больших госкомпаний должен состояться не позже 1 апреля 2020 года.

В 2018 году в бюджет поступило лишь 300 млн гривен ($11,1 млн) от приватизации государственных предприятий, хотя план приватизационных поступлений составлял 21,3 млрд грн ($789 млн).

В начале года Фонд госимущества утвердил перечень объектов приватизации, подлежащих продаже в 2019 году, которые позже утвердило правительство. На продажу, в частности, планировалось выставить шесть областных энергопоставляющих компаний, а также заводы "Азовмаш" и "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод" и "Украгролизинг".