Пенс сообщил, что Польша приближается к безвизовому режиму с США

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, когда будут выполнены критерии. Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майкл Пенс перед началом переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Пенса, "Польша приближается к выполнению критериев принятия ее в программу безвизового режима". "Как сообщалось ранее, США выдвинут Польшу на эту программу, когда будут выполнены критерии", - передает слова Пенса Польское агентство печати.