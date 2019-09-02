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Пенс сообщил, что Польша приближается к безвизовому режиму с США

Вице-президент США отметил, что страну примут в программу безвизового режима, когда будут выполнены критерии

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, когда будут выполнены критерии. Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майкл Пенс перед началом переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Пенса, "Польша приближается к выполнению критериев принятия ее в программу безвизового режима". "Как сообщалось ранее, США выдвинут Польшу на эту программу, когда будут выполнены критерии", - передает слова Пенса Польское агентство печати.

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СШАПольшаПенс, Майкл (Майк)
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