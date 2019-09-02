В Южной Осетии сообщили, что ее беспилотник на границе с Грузией был сбит прицельным огнем

ЦХИНВАЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Южной Осетии (РЮО) опроверг версию грузинской стороны о потере своего беспилотника на границе с Грузией в результате столкновения с другим БПЛА. В Цхинвале настаивают на том, что аппарат был сбит прицельным огнем грузинских силовиков, сообщила журналистам в понедельник руководитель пресс-службы КГБ республики Екатерина Бязрова.

В воскресенье Южная Осетия заявила, что ее беспилотник был сбит вблизи осетинского села Уиста (Цнелис) на границе, где в последние дни обострилась ситуация после выставления Грузией полицейского блокпоста.

"КГБ Южной Осетии ответственно заявляет, что квадрокоптер генеральной прокуратуры РЮО был сбит прицельным огнем грузинских силовиков, причем стрельба велась в направлении территории Южной Осетии. Данный факт надежно подтверждается многочисленными показаниями свидетелей из числа местных жителей, находившихся недалеко от места инцидента и слышавших звуки беспорядочной стрельбы с грузинской территории", - сказала представитель КГБ.

По данным ведомства, СГБ Грузии ранее заявила, что "югоосетинский БПЛА упал на землю в результате столкновения в воздухе "близ села Абано Карельского муниципалитета" с "грузинским гражданским квадрокоптером" (цитаты по данным КГБ Южной Осетии - прим. ТАСС).

В КГБ Южной Осетии отметили, что "лучшим выходом из создавшейся ситуации будет демонстрация грузинской стороной остатков квадрокоптера Миссии наблюдателей ЕС с последующей его передачей в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) югоосетинским представителям для проведения ими соответствующей экспертизы".