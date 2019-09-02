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Зеленский объявил о необходимости перезагрузки судебной системы

Более 2000 вакансий должны быть заполнены до нового года, отметил президент Украины

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о необходимости перезагрузки судебной системы.

"Украинское общество требует быстрого и качественного расследования дел топ-коррупционеров. Однако из-за неуклюжей судебной реформы, мы не получили перезагрузки судебной системы, - сказал он в понедельник на совещании с членами правительства и руководством Верховной рады. - Только решительными мерами возможно заставить принимать законы. Такими мерами являются еженедельные лишения судейских мантий".

По словам Зеленского, "более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до нового года".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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