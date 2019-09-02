КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о необходимости перезагрузки судебной системы.

"Украинское общество требует быстрого и качественного расследования дел топ-коррупционеров. Однако из-за неуклюжей судебной реформы, мы не получили перезагрузки судебной системы, - сказал он в понедельник на совещании с членами правительства и руководством Верховной рады. - Только решительными мерами возможно заставить принимать законы. Такими мерами являются еженедельные лишения судейских мантий".

По словам Зеленского, "более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до нового года".