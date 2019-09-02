Зеленский призвал завершить децентрализацию и провести местные выборы

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обязал завершить децентрализацию и провести на новой административной основе местные выборы. Об этом он заявил в понедельник на совещании с руководством парламента, силовых структур и членами правительства.

"Децентрализация власти - немедленное завершение децентрализации, в том числе внесение изменений в конституцию", - сказал он и также поставил задачу реформировать местные органы исполнительной власти.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости провести местные выборы на новой административной основе в 2019-2020 годах.

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президентстве Петра Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, и полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемых на выборах. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

Ранее Зеленский заявил, что для равного развития регионов его команда не будет концентрировать центральные органы власти в Киеве, по его мнению, "власть должна видеть проблемы на местах".