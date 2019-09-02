СМИ: центральное правительство намерено расширить помощь администрации Гонконга

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Насилие в Гонконге нарастает, требования демонстрантов в Гонконге неприемлемы, центральное правительство намерено расширить всемерную помощь властям этого специального административного района. Об этом пишет в понедельник в редакционном комментарии газета China Daily.

Насилие, охватившее в последние недели специальный административный район Гонконг, "еще более усилилось в эти выходные, когда бунтовщики бросали кирпичи, бутылки с едкой жидкостью и бомбы с бензином в полицейских, охранявших важные правительственные здания или выполнявших свой долг на улицах", констатирует издание. Рассказывая о действиях погромщиков, газета отмечает, что "полицейские были вынуждены произвести два выстрела в воздух при попытках отнять у них огнестрельное оружие".

Несмотря на угрозы демонстрантов перейти "к более радикальной борьбе", если их требования (расследовать действия полиции и другие) не будут приняты властями, "гонконгское правительство никогда не пойдет навстречу этим требованиям, поскольку они незаконны", подчеркивает газета.

Издание отмечает, что "мирные массовые сборища и насильственные вылазки являются двумя сторонами одной стратегии, направленной на сдерживание роста Китая через попытку захвата правительственной власти в специальном административном районе оппозиционным лагерем и управляемый развал гонконгской экономики", приводя в качестве примера продолжающиеся акции в аэропорту Гонконга.

Газета резюмирует, что такие попытки "обречены на провал, поскольку центральное правительство расширит любую помощь правительству специального административного района для того, чтобы нанести поражение этим предательским целям", не конкретизируя, однако, в чем может состоять помощь Пекина властям Гонконга.