Иван Чебан баллотируется на пост мэра Кишинева от Соцпартии

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-председатель парламента Молдавии Иван Чебан будет бороться за пост мэра Кишинева от Партии социалистов Республики Молдова на выборах 20 октября. Об этом он сообщил в понедельник журналистам после подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

"Буду участвовать в выборах мэра Кишинева. Я бы хотел, чтобы жители Кишинева не выбрали мэра на основании геополитической риторики, которая раскалывает общество. На выборах должно быть соревнование программ по улучшению города и решению старых проблем", - сказал Чебан.

Основным конкурентом социалистов на выборах будет представитель партий из проевропейского блока Acum ("Сейчас"), с которым Соцпартия сформировала большинство в парламенте. Как отметил ранее президент Молдавии Игорь Додон, выборы в местные органы власти и борьба за Кишинев станет серьезным испытанием для коалиции, поэтому он предложил кандидатам подписать "соглашение о ненападении" и не касаться вопросов геополитики в ходе предвыборной кампании.