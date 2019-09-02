Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию на израильско-ливанской границе с послом Израиля в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в РФ Гарри Кореном подчеркнул необходимость проявить сдержанность, чтобы не допустить эскалацию напряженности на израильско-ливанской границе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД России.

"Состоялось также обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на опасное обострение обстановки на израильско-ливанской границе. В этой связи с российской стороны была вновь подчеркнута необходимость проявления сдержанности с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности", - отметили в министерстве.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений.

В воскресенье бойцы шиитской милиции "Хезболлах" поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер "Волф" возле армейской казармы у еврейского поселения Афифим. В результате этой вооруженной вылазки, по сведениям "Хезболлах", получили ранения восемь израильских военнослужащих. В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана. Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение на израильские позиции. По его данным, никто из израильских военных в результате вооруженной вылазки не пострадал.